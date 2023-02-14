استطلاع: ثلاثة أرباع اللندنيين يفضلون الاستقالة على العودة إلى العمل من مكاتبهم

المصدر: د ب أ

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كشفت استطلاع أن نحو ثلاثة أرباع العاملين في لندن يفضلون ترك وظائفهم على العودة إلى العمل من مكاتبهم بدوام كامل وترك العمل من المنزل، ويطالب الكثيرون برفع الأجور لمواجهة التضخم للتخلي عن حقهم في العمل المرن.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته "بلومبرج إنتليجنس" أن الموظفين في العاصمة لندن واثقون من قدرتهم على التفاوض وسط سوق عمل ضيقة وانتشار العمل من المنزل بعد جائحة كوفيد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي استطلاع شمل 500 من العاملين في المكاتب في العاصمة لندن، قال 73٪ ممن شملهم الاستطلاع إنهم سيسعون للحصول على عمل بديل إذا طلب منهم العمل خمسة أيام في الأسبوع في مكاتبهم بأماكن عملهم.

بحسب الاستطلاع، سيحتاج أربعة من كل 10 من هؤلاء العاملين إلى الحصول على زيادة بنسبة 16٪ على الأقل لإعادة النظر في موقفهم.

وقالت "بلومبرج إنتليجنس" إنه من المرجح أن يضغط الموظفون الذين يتقاضون أجورا أعلى من أجل الحصول على زيادات أكبر في الأجور إذا طلب منهم التخلي عن العمل من المنزل.

وذكر أكثر من ثلثي العاملين إن تكلفة المواصلات هي سبب رئيسي لعدم الانتقال إلى العمل من المكتب.

وسترتفع أسعار استخدام القطارات بنسبة تصل إلى 9ر5٪ في إنجلترا الشهر المقبل.

وقال أكثر من 95٪ من الذين شملهم الاستطلاع إنه مسموح لهم بالعمل من المنزل لبعض الوقت على الأقل.

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