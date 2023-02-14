ألمانيا تعتزم بناء محطة جديدة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال

المصدر: د ب أ

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كشفت ألمانيا تفاصيل مشروع إقامة محطة بحرية لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال أمام سواحل بحر البلطيق، والتي ستبنيها شركة الطاقة والمرافق الألمانية آر.دبليو.إي، وهو ما يؤكد سرعة تحرك ألمانيا لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي البديلة للغاز الروسي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن ألمانيا التي لم تكن تمتلك أي محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال منذ عام واحد، تنفذ حاليا مجموعة من المشروعات لاستيراد الغاز المسال في إطار تنويع مصادر الإمدادات.

وخلال الشتاء الحالي تم تشغيل 3 محطات عائمة لاستقبال الغاز المسال، مع انتظار دخول المزيد من المحطات ومنها محطات برية الخدمة خلال السنوات المقبلة.

وتدير شركة آر.دبليو.إي بالفعل محطة عائمة للغاز المسال في منطقة برونسبوتل بالقرب من ميناء هامبورج الألماني.

وبحسب وزارة الاقتصاد في ولاية ميكلينبورج فورمبوميرن الألمانية، فإن المحطة الجديدة بمدينة لومبين ستتكون من محطة استقبال بحرية ومستودعات تخزين ووحدات لإعادة تغيير الغاز المسال أمام جزيرة رويجن.

في الوقت نفسه سيتم تشغيل خط أنابيب بطول 38 كيلومتر والذي يوازي خط نورد ستريم2 لكي يربط بين المنشآت البحرية للمحطة الجديدة بشبكة خطوط الغاز الطبيعي في ألمانيا.

وقال وزير اقتصاد الولاية راينهارد ميير إنه من المتوقع بناء المشروع بحلول 15 مايو المقبل.

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