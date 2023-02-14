أسعار النفط ترتفع مع تقييم السوق خفض الإمدادات الروسية وسط مخاوف الطلب

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، منتعشة من خسائر تكبدتها في وقت سابق، إذ يقيم المستثمرون خطط روسيا لخفض إنتاج الخام والمخاوف حيال الطلب في المدى القصير قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية غدا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل 22 سنتا، بما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 86.61 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 42 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 80.14 دولار للبرميل.

وقال فيل فلين المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب "مع عودة الصين للانفتاح سنرى المزيد من الطلب، ولدى روسيا وأوبك نفس المعروض أو أقل، أي أن (الاتجاه) صعودي".

وكانت الأسعار ارتفعت يوم الجمعة إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين بعد أن قالت روسيا، ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، إنها ستخفض إنتاج الخام في مارس بواقع 500 ألف برميل يوميا، أو نحو خمسة بالمئة من الإنتاج، ردا على القيود الغربية على صادراتها والتي فرضت بسبب حربها على أوكرانيا.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم الاثنين إن سوق النفط متوازنة وإنه لا يرى ما يستدعي عقد اجتماع مبكر لمجموعة أوبك+ للدول المنتجة.

وارتفعت عقود الخامين بأكثر من ثمانية بالمئة الأسبوع الماضي مدعومين بالتفاؤل إزاء تعافي الطلب في الصين بعد إلغاء القيود المتعلقة بمكافحة كوفيد في ديسمبر.

وتراجعت المخاوف بشأن الإمدادات إلى حد ما مع إبحار ناقلة من ميناء جيهان التركي محملة بنفط خام أذربيجاني اليوم الاثنين في أول عملية شحن للخام الأذري منذ وقوع الزلزال المدمر في المنطقة في السادس من فبراير.

والميناء نقطة تخزين وتحميل لخطوط الأنابيب التي تنقل النفط من أذربيجان والعراق.

ومن ناحية المعروض أيضا، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الاثنين إن من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الصخري الأمريكي في أكبر سبعة أحواض في مارس إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

وأوضحت أن من المتوقع أن يزداد إنتاج النفط الصخري في المنطقة 74 ألف برميل يوميا إلى مستوى قياسي عند 9.36 مليون برميل يوميا.

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