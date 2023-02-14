أسعار الغاز الأوروبية تتراجع لأقل مستوياتها في 17 شهراً

المصدر: د ب أ

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تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية اليوم الاثنين إلى أقل مستوياتها منذ سبتمبر 2021، مع تزايد الثقة في استقرار إمدادات الطاقة بالمنطقة خلال الشهور المتبقية من فصل الشتاء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر العقود الآجلة القياسية تراجع اليوم بنسبة 4.8% إلى 51.39 يورو لكل ميجاوات/ساعة. في الوقت نفسه خفضت السويد احتمال انقطاع الكهرباء لديها إلى "منخفض" في إشارة إلى أن الأسوأ بالنسبة لأزمة إمدادات الطاقة في أوروبات قد مر على الأقل حتى الآن.

كما تراجعت أسعار الكهرباء في أوروبا اليوم.

ويوضح التراجع الحالي في الأسعار تطورات الأحداث في أوروبا، التي كانت أسعار الغاز فيها منذ 6 أشهر أكثر من 300 يورو لكل ميجاوات/ساعة، حيث كانت الدول تستعد لمواجهة انقطاعات الكهرباء وإمدادات الطاقة خلال فصل الشتاء. ولم يحدث هذا السيناريو السيء بفضل الطقس المعتدل نسبيا واستقرار واردات الغاز الطبيعي المسال لتعويض النقص في إمدادات الغاز الطبيعي القادمة من روسيا والتي تراجعت بشدة منذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا في أواخر فبراير العام الماضي.

في الوقت نفسه عاد عدد من مفاعلات الطاقة النووية التي كانت متوقفة عن العمل إلى الخدمة في فرنسا مما أدى إلى زيادة إنتاج الكهرباء وتقليل الحاجة إلى الغاز لتشغيل محطات توليد الكهرباء. كما عاد مفاعل إيمسلاند في ألمانيا للعمل قبل إيقافها نهائيا في أبريل المقبل.

وتراجع سعر الغاز الطبيعي الهولندي تسليم الشهر المقبل وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية بنسبة 3.9% في تعاملات الساعة الواحدة ونصف من ظهر اليوم، في حين تراجعت أسعار الكهرباء مع توقع ارتفاع إنتاج طاقة الرياح في بريطانيا وفرنسا وألمانيا اعتبارا من الغد وحتى يوم الجمعة المقبل.

كما تشير تقارير الأرصاد إلى استمرار الطقس المعتدل في شمال غرب أوروبا حتى نهاية الأسبوع. وانخفض سعر الكهرباء في ألمانيا بنسبة 3.8% إلى 158.30 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم العام المقبل.

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