بسبب حادثة الجنوح بقناة السويس.. دعوى قضائية ضد «إيفرغرين»

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة ميرسك للشحن، اليوم، أنها رفعت دعوى قضائية ضد شركة إيفرغرين المالكة والمشغلة لسفينة الحاويات إيفر جيفن التي عطلت حركة الملاحة في قناة السويس لستة أيام في عام 2021، وطالبت بتعويض عن التأخيرات التي تسببت فيها حادثة الجنوح.

ولم تكشف الشركة الدنماركية عن حجم التعويض المطلوب أو التوقيت الذي رفعت فيه الدعوى.

وقال متحدث باسم الشركة: «رفعت ميرسك دعوى على إيفرغرين، المالكة والمسؤولة فنياً عن السفينة، أمام المحكمة البحرية والتجارية العليا الدنماركية، لأن ميرسك تكبدت خسائر بسبب إغلاق إيفر جيفن لقناة السويس».

وسدَّت إيفر جيفن، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، المجرى الملاحي للقناة، وسط رياح قوية، لستة أيام في مارس 2021، ما أدى إلى توقف حركة الملاحة في الاتجاهين وتعطيل التجارة العالمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز