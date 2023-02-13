الذهب ينخفض وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين متأثرة بصعود الدولار ومع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية غدا الثلاثاء والتي قد تؤثر على خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لمستقبل أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1863.38 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0653 بتوقيت جرينتش بينما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 1876.90 دولار.

ويعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم لكن تكلفة حيازته ترتفع عند رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما يجعل المعدن المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وحامت عائدات سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوياتها منذ السادس من يناير كانون الثاني.

وانخفضت الفضة في السوق الفورية 0.3 بالمئة إلى 21.93 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 943.76 دولار بينما زاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1544.14 دولار.

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