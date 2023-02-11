اكتشاف احتياطيات كبيرة من الليثيوم في الهند

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

اكتشفت الهند احتياطيات تبلغ 5.9 ملايين من الليثيوم، وهو معدن يستخدم في إنتاج البطاريات القابلة لإعادة الشحن.

ويعد الاكتشاف، الذي أعلنته الحكومة لأول مرة الخميس، مهماً بالنظر إلى أن احتياطيات العالم تقدَّر بنحو 98 مليون طن.

ويشار إلى أن تشيلي تمتلك أكبر احتياطيات من الليثيوم، وتقدر بنحو 9.3 ملايين طن، تليها أستراليا التي تمتلك 6.2 ملايين طن، وفقاً لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ويزداد الطلب على الليثيوم على مستوى العالم، حيث يتم استخدام ذلك المعدن خفيف الوزن في انتاج البطاريات القابلة لإعادة الشحن للهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وهو أحد مكونات الكاثودات لجميع أنواع بطاريات الليثيوم التي تعمل بها السيارات الكهربائية.

وأعلنت وزارة المناجم الهندية، الخميس، أنه تم العثور على احتياطيات جديدة من قبل هيئة المسح الجيولوجي الهندية في منطقة رياسي بولاية جامو وكشمير.

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