«وول ستريت» تغلق منخفضة مع ارتفاع عائد سندات الخزانة

المصدر: رويترز

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أغلقت المؤشرات الرئيسة للأسهم الأمريكية منخفضة، أمس، متخليةً عن مكاسبها المبكرة مع ارتفاع عائد سندات الخزانة، بعد مزاد ضعيف لسندات لأجل 30 عاماً أبطل تأثير قوة أرباح شركات عملاقة مثل ديزني وبيبسيكو.

وبناءً على بيانات غير رسمية، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 36.09 نقطة يما يعادل 0.88 في المئة عند 4081.77 نقطة.

وخسر المؤشر ناسداك المجمع 119.01 نقطة بما يعادل واحداً في المئة، ليغلق عند 11791.51 نقطة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 243.40 نقطة أو 0.72 في المئة، ليغلق عند 33705.61 نقطة.

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