أسعار النفط تتراجع مع تزايد المخاوف بشأن أسعار الفائدة

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار النفط خلال ساعات التداول بالولايات المتحدة اليوم الخميس بعد أن سجلت مخزونات الخام في البلاد أعلى مستوى في شهور ووسط دلالات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يواصل رفع أسعار الفائدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 69 سنتا إلى 84.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 1322 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76 سنتا إلى 77.71 دولار.

وارتفع الخامان بأكثر من خمسة بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وقال تاماس فارجا المحلل في بي.في.إم "ارتفاع المخزونات التجارية الأمريكية المتواصل والتضخم الذي يحتمل استمراره يحدان آفاق أي صعود في الوقت الحالي".

وأضاف أن أسعار النفط قد تتدعم في النصف الثاني من العام من تعافي الطلب الصيني وإذا تراجع التضخم.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات البلاد من الخام ارتفعت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2021 مدعومة بزيادة الإنتاج.

كما ارتفعت مخزونات الولايات المتحدة من والبنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي.

وقال مسؤولون بمجلس الاحتياطي الاتحادي إن المزيد من الرفع في أسعار الفائدة خيار مطروح وسط استمرار جهود البنك المركزي للسيطرة على التضخم، وهو ما يبث إشارات سلبية بالنسبة للأصول الأكثر مخاطرة مثل النفط والأسهم.

لكن أسعار الخام تلقت بعض الدعم من آمال تعافي سريع للطلب من الصين بعد إنهاء ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم سياسة صفر كوفيد الصارمة التي استمرت ثلاثة أعوام.

وأعلنت شركة بي.بي أذربيجان حالة القوة القاهرة على تحميل الخام الأذري من ميناء جيهان التركي في السابع من فبراير بعد زلزال قوي ضرب تركيا وسوريا في وقت مبكر يوم الاثنين. لكن الشركة قالت اليوم إن تدفقات النفط مستمرة عبر خط أنابيب.

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