«وول ستريت» تمحو مكاسبها.. وهبوط سهم «ألفابت»

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض أمس، ماحية معظم المكاسب القوية التي حققتها في الجلسة السابقة، إذ قادت الأسهم التي تركز على التكنولوجيا الخسائر.

وكان سهم ألفابت، المالكة لغوغل، أكبر مؤثر على المؤشرين ستاندرد آند بورز 500 وناسداك، إذ هوى السهم بعد أن قدَّم برنامجها الجديد للذكاء الاصطناعي براد إجابة غير صحيحة في إعلان عبر الإنترنت.

وبحسب بيانات أولية، أغلق ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 45.50 نقطة بما يعادل 1.11 بالمئة إلى 4117.91 نقطة.

ونزل ناسداك المجمع 201.60 نقطة أو 1.66 بالمئة إلى 11912.19 نقطة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 202.51 نقطة أو 0.59 بالمئة إلى 33954.18 نقطة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز