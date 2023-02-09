أمريكا تبيع سندات أجل 10 سنوات بـ35 مليار دولار

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية بيع سندات أجل 10 سنوات بقيمة 35 مليار دولار.

وكشفت الوزارة، أمس، أن الطلب جاء أعلى من المتوسط، وذلك في ثاني أيام سلسلة مزادات بيع سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل هذا الأسبوع.

وبلغ سعر العائد على السندات العشرية 3.613% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 2.66 مرة.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية باعت سندات أجل 10 سنوات الشهر الماضي، بقيمة 32 مليار دولار، إذ بلغ سعر العائد عليها 3.575%، ومعدل التغطية 2.53 مرة من قيمة الطرح.

يُذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة العشر سنوات 2.40 مرة.

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