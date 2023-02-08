تراجع أسعار الدولار

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجع الدولار اليوم الأربعاء بعد أن أبى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول أن يدلي بتصريحات تشير إلى تشديد كبير في موقفه حيال كبح التضخم في كلمة حظيت بمتابعة كبيرة، على الرغم من بيانات التوظيف القوية جدا الأسبوع الماضي.

وفي فعالية أسئلة وأجوبة استضافها النادي الاقتصادي بواشنطن أمس الثلاثاء، قال باول إنه من المحتمل أن يتطلب الأمر رفع أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقعا إذا ظل الاقتصاد قويا، لكنه أكد مجددا أنه يشعر بأن هناك "انحسارا في التضخم" حاليا.

وتراجع الدولار على خلفية تصريحات باول ليفقد المزيد من مكاسبه في التعاملات الأوروبية المبكرة اليوم الأربعاء.

وارتفع اليورو في أحدث التعاملات 0.21 بالمئة إلى 1.075 دولار، بعد انخفاضه إلى 1.067 دولار في الجلسة السابقة مسجلا أدنى مستوى منذ التاسع من يناير.

ولا يزال أعلى كثيرا من المستوى الأدنى في 20 عاما عند 0.953 دولار الذي سجله في سبتمبر.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، 0.19 بالمئة إلى 103.1 اليوم الأربعاء بعد أن تراجع 0.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.209 دولار، متعافيا من أدنى مستوى له في شهر الذي سجله أمس الثلاثاء عند 1.196 دولار.

وسجل الدولار ارتفاعا لم يدم طويلا بعد أن أظهر تقرير عن الوظائف يوم الجمعة أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت بمقدار 517 ألف وظيفة الشهر الماضي.

وأدى ذلك إلى ارتفاع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في شهر عند 103.96 أمس الثلاثاء، إذ رفع المستثمرون توقعاتهم بشأن المدى الذي سيحتاجه الاحتياطي الاتحادي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع الين الياباني 0.15 بالمئة إلى 130.88 للدولار بعد صعوده 1.2 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.26 بالمئة إلى 0.634 دولار أمريكي، فيما ارتفع الدولار الأسترالي 0.42 بالمئة إلى 0.699 دولار أمريكي بعد ارتفاعه أكثر من واحد بالمئة أمس الثلاثاء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز