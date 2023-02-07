السعودية ترفع سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا في مارس

المصدر: رويترز

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رفعت المملكة العربية السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في مارس للمشترين من آسيا لأول مرة في ستة أشهر وسط توقعات بانتعاش الطلب على النفط، خاصة من الصين.

وذكرت شركة أرامكو السعودية في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين أن سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف تحميل مارس آذار لآسيا ارتفع 20 سنتا للبرميل عن فبراير شباط إلى علاوة دولارين للبرميل فوق متوسط خامي عُمان ودبي، بما يخالف التوقعات السابقة للسوق بخفضه 30 سنتا.

وقال تاجر نفط مقيم في سنغافورة "سعر البيع الرسمي غير متوقع تماما. أعتقد أنه يشير إلى أن السعودية متفائلة بشأن الطلب على النفط".

ويتوقع فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية أن يأتي نحو نصف النمو في الطلب العالمي على النفط هذا العام من الصين.

وتوقع محللون ومتعاملون انتعاش الطلب الصيني على النفط اعتبارا من مارس آذار تزامنا مع التعافي الاقتصادي وانتهاء ذروة تفشي كوفيد-19 في البلاد.

وخفضت المملكة سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف جدا 1.30 دولار إلى علاوة 2.25 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عُمان ودبي، وبالنسبة للخامين العربي المتوسط والعربي الثقيل، ارتفع كلاهما 50 سنتا إلى علاوة 1.60 دولار لبرميل الخام المتوسط وخصم 1.75 دولار لبرميل الخام العربي الثقيل.

وبالنسبة للمناطق الأخرى، حددت السعودية سعر البيع للخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا عند 50 سنتا للبرميل فوق خام برنت في مارس آذار، بارتفاع دولارين للبرميل عن سعره في فبراير .

وفي الوقت نفسه، زاد سعر البيع الرسمي للولايات المتحدة 30 سنتا عن الشهر الماضي عند 6.65 دولار فوق مؤشر أرجوس العالي الكبير لشهر مارس.

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