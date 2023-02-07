الدولار يواصل صعوده مدعوماً ببيانات أمريكية قوية

المصدر: رويترز

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قفز الدولار إلى أعلى مستوياته في أربعة أسابيع مقابل اليورو الاثنين مع توقع المتعاملين أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة لفترة أطول بهدف كبح جماح التضخم، بعد بيانات كشفت أن سوق العمل لا تزال قوية.

وتراجع اليورو 0.6 بالمئة أمام الدولار إلى 1.0724 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ التاسع من يناير، بعد انخفاضه بنسبة واحد بالمئة يوم الجمعة. ولا يزال اليورو غير بعيد عن أعلى مستوى في عشرة أشهر البالغ 1.1034 دولار، والذي سجله الأسبوع الماضي.

قال جون دويل نائب الرئيس للعمليات والتداول لدى مانيكس يو.إس.إيه "عزز ارتفاع عدد الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة من احتمال أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس، وقلل من فرص خفض أسعار الفائدة في نهاية العام، مما أدى إلى انخفاض الأسهم وارتفاع الدولار".

وتراجعت الليرة التركية لفترة وجيزة إلى مستوى متدن على نحو قياسي بلغ 18.85 مقابل الدولار بعد زلزال قوي ضرب وسط تركيا وشمال غرب سوريا.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة اليوم إلى 1.20245 دولار، وهو أدنى مستوى في شهر مع ترقب المتعاملين لبيانات النمو البريطانية وتصريحات صانعي السياسة في بنك إنجلترا المركزي حول وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وانخفض الين الياباني أكثر من واحد بالمئة مقابل الدولار بعد أن نقلت صحيفة نيكي عن مصادر من الحكومة والائتلاف الحاكم قولها إن نائب محافظ بنك اليابان المركزي ماسايوشي أماميا ربما يكون هو المحافظ التالي.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، لم تشهد بتكوين تغيراً يذكر اليوم واستقرت عند 23015 دولارا لتبقى بالقرب من أعلى مستوى في أكثر من خمسة أشهر البالغ 24258 دولارا الذي لامسته الأسبوع الماضي.

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