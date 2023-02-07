النفط يرتفع 1% وسط تداولات متقلبة

المصدر: رويترز

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ارتفت أسعار النفط في تعاملات متقلبة اليوم الاثنين بينما تقيّم الأسواق إمكانية انتعاش الطلب من الصين في مقابل المخاوف بشأن الإمدادات وتباطؤ النمو في الاقتصادات الكبرى مما قد يؤدي لتراجع الاستهلاك.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل نيسان 1.05 دولار أو1.3 في المئة لتسجل 80.99 دولارا للبرميل عند التسوية بعدما جرى تداولها بين 79.10 دولارا و81.25 دولارا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتا أي واحد في المئة لتسجل 74.11 دولارا للبرميل بعدما سجلت أعلى مستوى خلال الجلسة عند 74.41 دولارا وأدنى مستوى عند 72.25 دولارا.

واستمدت الأسعار الدعم من توقعات بتعافي الطلب من الصين بعد تخفيف القيود الصارمة المرتبطة بكوفيد 19.

وقال مدير وكالة الطاقة الدولية أمس الأحد إن الوكالة تتوقع يأتي نصف نمو الطلب العالمي على النفط من الصين هذا العام، مضيفا أن الطلب على وقود الطائرات يشهد ارتفاعا.

لكن بيانات الوظائف الأمريكية القوية التي صدرت يوم الجمعة أثارت توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة لمرة واحدة أخرى على الأقل مما قد يضر بالنمو الاقتصادي ويقلل الطلب على الوقود. وحد ذلك من مكاسب النفط.

وارتفع الدولار لأعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع أمام اليورو اليوم. ويقلل ارتفاع الدولار عادة من الطلب على النفط المقوم بالعملة الأمريكية من المشترين حائزي العملات الأخرى

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