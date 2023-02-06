بسبب حرب أوكرانيا.. ألمانيا تحتاج إلى 600 ألف شقة

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

انتهت دراسة ألمانية إلى أن تدفق اللاجئين القادمين من أوكرانيا سيزيد من الطلب على الشقق في ألمانيا.

وأوضح تحليل البيانات، الذي أجراه مزود الخدمة العقارية «أمبريكا ريجيو»، أن من المتوقع أن تكون هناك 600 ألف أسرة إضافية بحلول نهاية العام الحالي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«أمبريكا ريجيو»، يان جراده: «حتى مع ضعف الهجرة أخيراً مرة أخرى، فإننا نفترض أنه لن يتم الوصول إلى الذروة قبل نهاية 2023».

ويستند هذا التوقع إلى افتراض أن من الممكن قدوم نحو 500 ألف شخص من أوكرانيا بحلول نهاية العام الماضي، وذلك بعد إيواء نحو مليون أوكراني عام 2022. وعلى هذا الأساس، وعلى اعتبار أن حجم الأسرة الأوكرانية يبلغ في المتوسط 2.58 شخص، فإن من المتوقع أن تكون هناك حاجة إلى توافر 600 ألف شقة إضافية مقارنة بديسمبر 2021.

وأظهرت الدراسة أن المدن متوسطة الحجم في ألمانيا ستنمو بصورة أعلى من المتوسط بسبب تدفق المواطنين الأوكرانيين، مشيرةً إلى أن أعداد سكان مدن، مثل بادن-بادن وهوف وشفرين وجيرا وكيمنيتس وبريمرهافن، ستزيد بحلول نهاية العام بنسبة تتراوح بين 3.5% و4.5%.

كانت ألمانيا آوت، في العام الماضي، نحو مليون لاجئ حرب قادم من أوكرانيا، وسكن جزء منهم مبدئياً في نُزل جماعية أو لدى عائلات قبل أن يبدأ بعد ذلك في البحث عن سكن خاص، غير أن البحث لم يبدأ إلا متأخراً.

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