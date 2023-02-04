النفط يهبط 3% مع تزايد المخاوف بشأن أسعار الفائدة

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، أمس، في جلسة متقلبة، بعد أن أذكت بيانات الوظائف الأمريكية القوية المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة، ومع سعي المستثمرين إلى مزيد من الوضوح بشأن الحظر الوشيك من الاتحاد الأوروبي على منتجات التكرير الروسية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.23 دولار بما يعادل 2.7 في المئة إلى 79.94 دولاراً للبرميل، بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 84.20 دولاراً.

وبلغ أدنى مستوى خلال الجلسة 79.72 دولاراً، وهو أدنى مستوى منذ 11 يناير.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي منخفضاً 2.49 دولار أو 3.3 في المئة إلى 73.39 دولاراً، وذلك بعدما تحرك في نطاق بين 78 دولاراً و73.13 دولاراً، وهو أدنى مستوى منذ الخامس من يناير.

وسجل خام برنت تراجعاً 7.8 في المئة هذا الأسبوع، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 7.9 في المئة.

وتسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل كبير في يناير وسط استمرار قوة سوق العمل، إلا أنه من المفترض أن يمنح تراجع وتيرة ارتفاع الأجور مرة أخرى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) متنفساً في معركته لكبح التضخم.

وقال فيل فلين، المحلل في «برايس فيوتشرز جروب»: «السوق لا تستطيع أن تقرر ما إذا كان ينبغي أن تكون في قلق بشأن الركود أو أكثر قلقاً من أن يكون مجلس الاحتياطي الاتحادي شرساً فيما يتعلق بأسعار الفائدة».

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