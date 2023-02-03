ارتفاع كبير في مبيعات أمازون خلال الفصل الرابع

المصدر: د ب أ

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قالت شركة أمازون الأمريكية عملاقة البيع بالتجزئة يوم الخميس إن مبيعات التجزئة خلال الربع الرابع كانت أعلى مما توقعه المحللون، لكن المستثمرين ما زالوا يشعرون بخيبة أمل.

وأعلنت الشركة بعد إغلاق سوق الأسهم الأمريكية يوم الخميس، أنه في الأشهر الثلاثة المنتهية في نهاية ديسمبر الماضي، زادت الإيرادات بنسبة 9% على أساس سنوي إلى 2ر149 مليار دولار. وكان الخبراء يتوقعون نموا أقل بكثير.

وتسببت التكاليف المرتفعة، بما في ذلك تكاليف التسريح، في تقليص الدخل التشغيلي لعملاق التجارة الإلكترونية إلى 7ر2 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2022 مقارنة بـ 5ر3 مليار دولار في الربع المقابل لعام 2021.

وانخفض صافي الدخل إلى 278 مليون دولار في الربع الرابع مقارنة بـ3ر14 مليار دولار قبل عام، ويرجع ذلك في الأساس إلى تصحيح قيمة الحصة في شركة ريفيان لتصنيع السيارات الكهربائية.

وفيما يتعلق بالعام بالكامل، سجلت أمازون خسارة صافية قدرها 7ر2 مليار دولار، مقارنة بصافي ربح قدره 4ر33 مليار دولار في عام 2021.

وشملت الخسارة خسائر في التقييم قبل الضريبة بقيمة 7ر12 مليار دولار من استثمارها في ريفيان.

وارتفع صافي المبيعات لعام 2022 بنسبة 9% إلى 514 مليار دولار أمريكي، ارتفاعا من 8ر469 مليار دولار أمريكي في عام 2021.

ولم تلق هذه الأرقام قبولا حسنا من المستثمرين، مع انخفاض سهم الشركة بنسبة تصل إلى 6 % في فترة بعد ساعات التداول.

وكانت توقعات أمازون للربع الحالي مخيبة للآمال مع توقعات مبيعات تتراوح بين 121 و 126 مليار دولار وأرباح تشغيلية متوقعة تتراوح بين صفر إلى 4 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأعمال السحابية المهمة لم تنمو بالقوة المأمولة.

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