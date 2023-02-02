«الشيوخ الأمريكي» قد يبحث منع روسيا من شراء احتياطي النفط

المصدر: رويترز

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أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، أمس، أن أعضاء المجلس قد ينظرون في إضافة روسيا إلى مشروع قانون أقره مجلس النواب يمنع بيع النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى الصين.

وقال شومر، رداً على سؤال من أحد الصحفيين عن عرض مشروع القانون أمام المجلس: «لقد رأيت اقتراح مجلس النواب».

وأضاف شومر، عقب اجتماع أسبوعي للديمقراطيين في مجلس الشيوخ: «قد نفكر في إضافة بعض الدول الجديدة إلى مشروع القانون».

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