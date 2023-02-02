النفط يهوي 3% بفعل زيادة مخزونات الخام والوقود الأمريكية

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أغلقت أسعار النفط على انخفاض، أمس، بعد أن أظهرت بيانات حكومية أمريكية ارتفاعاً كبيراً في مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 2.62 دولار، أو 3.1 في المئة، لتبلغ عند التسوية 82.84 دولاراً للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي 2.46 دولار، أو 3.1 في المئة، لتبلغ عند التسوية 76.41 دولاراً.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة ارتفعت، الأسبوع الماضي، إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو 2021، حيث لا يزال الطلب ضعيفاً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز