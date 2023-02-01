الدولار يحبس الأنفاس مع ترقب قرار الاحتياطي الأمريكي

المصدر: رويترز

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استقر الدولار إلى حد كبير مقابل العملات الرئيسية الأخرى يوم الأربعاء بعد تراجعه في الجلسة السابقة في أعقاب بيانات مريكية أشارت إلى هدوء في الضغوط على صعيد الأجور، فيما يترقب المستثمرون اختتام اجتماع السياسات لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في وقت لاحق يوم الأربعاء، ولكن من المرجح أن يستحوذ المؤتمر الصحفي لرئيس المجلس جيروم باول على الاهتمام، إذ يسعى المتعاملون لاستقاء مؤشرات بشأن المدة التي من المحتمل أن يستمر فيها ميل المجلس للتشديد.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة عملات رئيسية أخرى، 0.029 بالمئة إلى 102.060.

وانخفض المؤشر 0.16 بالمئة في الجلسة السابقة، وهو ما يعود لأسباب منها تقرير أظهر أن تكاليف العمالة في الولايات المتحدة زادت في الربع الرابع بأبطأ وتيرة لها في عام.

ونزل اليورو 0.03 بالمئة إلى 1.0859 دولار، فيما سجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.231 دولار، بانخفاض 0.08 بالمئة خلال اليوم.

وزاد الين الياباني 0.10 بالمئة مقابل الدولار إلى 129.98 للدولار.

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