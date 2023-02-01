الذهب ينخفض وينتظر قرار الاحتياطي الأمريكي

المصدر: رويترز

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تحرك الذهب داخل نطاق سعري ضيق يوم الأربعاء، إذ يحجم المستثمرون عن أي رهانات كبيرة قبل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي المقرر له في وقت لاحق من نفس اليوم.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1925.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0237 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1940.50 دولار.

وقال مات سيمسون كبير محللي الأسواق في ستي إندكس إن الذهب سيظل فوق مستوى 1900 دولار قبل اجتماع المجلس، ويجب سماع رسالة المجلس لمعرفة الاتجاه المحتمل للمعدن فيما بعد.

من المقرر صدور قرار المجلس الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، ويليه مؤتمر صحفي لرئيسه جيروم باول في الساعة 1930 بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس مقارنة مع 50 نقطة أساس في ديسمبر.

انخفاض أسعار الفائدة يميل لأن يكون مفيدا للذهب، إذ يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.61 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1008.62 دولارً، وانخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1647.17 دولار.

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