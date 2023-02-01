ارتفاع الأسهم الأمريكية قبيل قرار مجلس الاحتياطي بشأن الفائدة

المصدر: رويترز

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أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت مرتفعة الثلاثاء بعدما حفزت بيانات تكلفة العمالة آمال المستثمرين بشأن إجراءات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لترويض التضخم قبل يوم من إعلان قرار السياسة النقدية للبنك.

وبحسب بيانات أولية، زاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 59.39 نقطة أو 1.48 بالمئة ليغلق عند 4077.16 نقطة، في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 190.99 نقطة، أو 1.68 بالمئة، إلى 11584.55 نقطة.

وربح المؤشر داو جونز الصناعي 371.04 نقطة، أو 1.10 بالمئة، ليغلق عند 34088.13 نقطة.

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