أسهم التكنولوجيا والشركات الكبرى تدفع مؤشرات وول ستريت للإغلاق على انخفاض

المصدر: رويترز

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تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية في وول ستريت أمس الاثنين متأثرة بانخفاضات في أسهم التكنولوجيا وغيرها من أسهم الشركات الكبرى، بينما يترقب المستثمرون اجتماعات بنوك مركزية وصدور عدد من تقارير أرباح الشركات.

وبحسب البيانات الأولية، تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 52.38 نقطة أو 1.29 بالمئة ليغلق عند 4018.18 نقطة، في حين نزل المؤشر ناسداك المجمع 227.89 نقطة أو 1.96 بالمئة إلى 11393.81 نقطة.

كما انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 254.47 نقطة أو 0.75 بالمئة إلى 33723.61 نقطة.

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