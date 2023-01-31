ارتفاع الدولار مع ترقب قرارات بنوك مركزية كبرى بشأن الفائدة

المصدر: رويترز

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ارتفع الدولار أمس الاثنين عشية اجتماع يعقده مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على مدى يومين بشأن السياسة النقدية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إضافية هذا الأسبوع، وسيبحث المستثمرون عن أي مؤشرات جديدة على عدد الزيادات المحتملة في أسعار الفائدة.

وتراجع مؤشر الدولار إلى 102.27 من أعلى مستوى له في 20 عاما عند 114.78 في 28 سبتمبر.

وانخفض اليورو 0.22 في المئة إلى 1.0844 دولار، متخليا عن المكاسب السابقة بعد أن ارتفعت أسعار المستهلكين في إسبانيا 5.8 في المئة على أساس سنوي في يناير، وهي أول زيادة في ستة أشهر.

وصعد الدولار 0.57 في المئة مقابل الين الياباني إلى 130.53 ين.

أما الدولار الأسترالي، فانخفض 0.75 في المئة إلى 0.7056 دولار ولكنه كان في طريقه لتحقيق مكاسب شهرية بنحو 3.5 في المئة بعد أن قفز معدل التضخم الأسترالي إلى أعلى مستوى له في 33 عاما في الربع الماضي.

كما انخفض الجنيه الإسترليني 0.43 في المئة إلى 1.2345 دولار قبل اجتماع بنك إنجلترا يوم الخميس. ومن المتوقع أن يرفع كل من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس هذا الأسبوع.

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