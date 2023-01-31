النفط ينخفض 2% عند التسوية مع اقتراب رفع الفائدة الأمريكية

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار النفط اثنين في المئة أمس الاثنين، لتواصل خسائرها مع تأثير احتمال رفع البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة على الطلب فيما ظلت الصادرات الروسية قوية.

ويتوقع المستثمرون أن يعمد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، وأن يليه بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي برفعها نصف نقطة في اليوم التالي. وأي انحراف عن هذا المسار سيمثل صدمة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس 1.76 دولار أو 2.03 بالمئة إلى 84.90 دولار للبرميل. كما انخفض الخام الأمريكي 1.78 دولار إلى 77.90 دولار للبرميل، بانخفاض 2.23 في المئة، وهو أكبر انخفاض له في ما يقرب من أربعة أسابيع.

وتعرضت السوق أيضا لضغوط من مؤشرات على قوة المعروض الروسي على الرغم من حظر الاتحاد الأوروبي وسقف مجموعة السبع الذي فرضته على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا. وسجل كلا الخامين القياسيين للنفط الأسبوع الماضي أول خسارة أسبوعية لهما في ثلاثة أسابيع.

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