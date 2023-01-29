باكستان ترفع أسعار الوقود

المصدر: د ب أ

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أعلن وزير المالية والإيرادات الاتحادي في باكستان محمد إسحاق دار اليوم الأحد عن زيادة أسعار البنزين والديزل عالي الأداء بواقع 35 روبية للتر.

كما تقرر زيادة أسعار زيت الكيروسين والديزل الخفيف بقيمة 18 روبية لليتر وسيتم تنفيذ هذه الأسعار اعتبارا من اليوم 29 يناير.

وقال الوزير إسحاق دار إنه كانت هناك شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام خلال الساعات القليلة الماضية عن زيادة بقيمة 80 روبية لكل لتر في أسعار البنزين، وهذا غير صحيح.

وقال الوزير إنه هذه الشائعات تسببت في حدوث نقص مصطنع للبنزين في السوق. وبالتالي، مع الأخذ بعين الاعتبار حالة القلق في السوق، كان من الضروري إعلان أسعار البترول بناء على تعليمات هيئة تنظيم النفط والغاز "أوجرا".

وأوضح أن الحكومة اضطرت إلى اتخاذ هذه الإجراءات نتيجة لخفض قيمة الروبية والزيادة بقيمة 11% في أسعار النفط في السوق العالمية.

وأكد إسحاق دار إن الحكومة ستنهي النقص المصطنع للبترول في البلاد. وقال إنه اعتبارا من اليوم، سيكون السعر الجديد للبنزين في باكستان هو 80ر249 روبية ، والديزل عالي الأداء 80ر262 روبية والكيروسين 187 روبية والديزل الخفيف 83ر189 روبية للتر.

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