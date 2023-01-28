بريطانيا وأوروبا تقتربان من اتفاق بريكست بشأن أيرلندا الشمالية

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت مصادر مطلعة أن مفاوضي المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يقتربون من إبرام اتفاق مؤقت بشأن أيرلندا الشمالية فيما يتعلق بمرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد (بريكست)، ما يضعهم على مسافة قريبة من تسوية نهائية بعد سنوات من المحادثات المشحونة في كثير من الأحيان، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن الجانبين خاضا مفاوضات مكثفة منذ أسابيع، وإن المسؤولين أوشكوا على إيجاد حلول على المستوى التقني الذي يغطي معظم القضايا العالقة، ومن بينها الجمارك والمساعدات الحكومية والفحص الصحي للسلع الغذائية الزراعية.

وأضافوا أنه برغم أن التفاصيل على وشك تسويتها، لا تزال هناك خلافات يتعين حلها على المستوى السياسي، وخاصة فيما يتعلق بالحوكمة.

وحذر أحد تلك المصادر من أن التحديات المتبقية هي من الناحية السياسية الأكثر تعقيداً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز