«أمازون» تفرض رسوماً على طلبات البقالة الأمريكية

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة «أمازون دوت كوم» أنها ستبدأ في فرض رسوم على المتسوقين عبر الإنترنت لطلبات البقالة التي تقل عن 150 دولاراً، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس.

وتتزامن الرسوم الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ في 28 فبراير المقبل، مع جهود الشركة لخفض التكاليف والتكيف مع تباطؤ النمو في التسوق الإلكتروني.

وقالت الشركة، التي تتخذ من سياتل مقراً لها، في رسالة بريد إلكتروني إلى المتسوقين، إن الرسوم على توصيل بقالة أمازون الطازجة ستصبح 9.95 دولارات للطلبات التي تقل عن 50 دولاراً، و6.95 دولارات للطلبات التي بين 50 دولاراً و100 دولار، و3.95 دولارات للطلبات من 100 دولار إلى 150 دولاراً.

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