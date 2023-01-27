تراجع الذهب وسط توقعات بتمسك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة إذ تنظر الأسواق إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية على أنها دافع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، لكن الحذر قبل بيانات التضخم واجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع المقبل حد من تراجع الذهب.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1926.09 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09.44 بتوقيت غرينتش، لكنه تحرك في نطاق ضيق نسبيا بعدما تراجع واحدا بالمئة تقريبا في الجلسة السابقة عقب البيانات الأمريكية.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1927.30 دولارا.

وقال مايكل هيوسون كبير محللي الأسواق في شركة (سي.إم.سي ماركتس) إن أرقام الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة "تثير التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة لفترة أطول على الرغم من أن التضخم بدأ يبدو أكثر اعتدالا" مما يضغط على الذهب.

وأظهرت بيانات صدرت أمس الخميس أن الاقتصاد الأمريكي نما بشكل أسرع من المتوقع لكن معظم الاقتصاديين يتوقعون حدوث ركود بحلول النصف الثاني من العام سيكون معتدلا ولفترة قصيرة مقارنة بفترات ركود سابقة بسبب قوة سوق العمل بصورة غير معتادة.

واستقر مؤشر الدولار إلى حد كبير مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل جاذبية.

ويترقب المستثمرون اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي الأسبوع المقبل والذي سيستمر على مدى يومين ويتوقعون زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 23.72 دولارا للأوقية.

وتراجع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1009.38 دولارات، وخسر البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1668.69 دولارا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز