"وول ستريت" تغلق مرتفعة إثر نمو فاق التوقعات للاقتصاد الأمريكي

المصدر: رويترز

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أنهت الأسهم الأمريكية جلسة متقلبة على ارتفاع أمس الخميس بينما يستوعب المستثمرون مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية وسلسلة من النتائج المتباينة لأعمال الشركات في الوقت الذي يترقبون فيه اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل.

وفي حين ارتفعت المؤشرات الرئيسية الثلاثة للأسهم الأمريكية، فقد ساعدت أسهم الشركات العملاقة، مدعومة بنتائج فاقت التقديرات وتوقعات إيجابية للمبيعات من شركة تسلا، المؤشر ناسداك ليحتل الصدارة.

وأظهرت مجموعة من البيانات أن الاقتصاد الأمريكي سجل أداء أفضل من توقعات المحللين في الربع الرابع من العام، بينما ما زالت سوق العمل قوية رغم بعض البوادر على ضعف الطلب.

وهذا سلاح ذو حدين في أنظار للمستثمرين، إذ قد يشجع المركزي الأمريكي على مواصلة رفع أسعار الفائدة لفترة أطول عند مستويات التشديد النقدي.

ووفقا لبيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 43.96 نقطة بما يعادل 1.09 بالمئة إلى 4060.18 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 199.05 نقطة أو 1.76 بالمئة إلى 11512.40 نقطة، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 202.70 نقطة أو 0.60 بالمئة إلى 33946.54 نقطة.

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