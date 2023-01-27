"إل في إم إتش" للسلع الفاخرة تسجل إيرادات قياسية في 2022

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت مجموعة "إل في إم إتش" الفرنسية، أكبر شركة للسلع والمنتجات الفاخرة في العالم، عاما قياسيا في 2022، بإيرادات زادت بنسبة سنوية بنحو 25% لتصل إلى حوالي 2ر79 مليار يورو (86 مليار دولار).

وتحقق المجموعة 20% من إيراداتها من ماركات مثل لوي فيتون ومارك جاكوبس وريموا.

كما سجلت كل القطاعات الأخرى بالشركة نموا في المبيعات بأكثر من 10%.

ويعتبر المدير التنفيذي للمجموعة بيرنار أرنو أغنى رجل في العالم، وفقا لأحدث تصنيفات مجلة فوربس الأمريكية، التي تقدر ثروته بـ 203 مليارات دولار، في يناير الجاري.

وزادت الأرباح التشغيلية للشركة العام الماضي بحوالي الربع، لتصل إلى نحو 21 مليار يورو، لكنها واجهت ارتفاع تكاليف التسويق والتوزيع.

وكان قطاع العطور هو القطاع الوحيد بالشركة، حيث شهد تراجعا في الأرباح.

وبشكل عام، حققت المجموعة ربحا بحوالي 1ر14 مليار يورو، بزيادة بلغت 17% عن العام 2021.

غير إن محللين كانوا يتوقعون أرقاما أعلى، فيما يتعلق بأرباح التشغيل وصافي الدخل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز