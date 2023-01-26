ارتفاع صافي دخل سامسونج لخدمات التكنولوجيا إلى نحو مليار دولار

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة سامسونغ إس.دي.إس الكورية الجنوبية لخدمات تكنولوجيا المعلومات اليوم الخميس، عن صافي أرباحها للعام 2022 البالغة 13ر1 تريليون وون (4ر917 مليون دولار أمريكي)، بزيادة 4ر78 % عن العام السابق، حسبما أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية.

وقالت الشركة في بيان لها إنها سجلت 1ر916 مليار وون في الأرباح التشغيلية لهذا العام، مقارنة بـ 1ر808 مليار وون في العام السابق. وارتفعت الإيرادات السنوية بنسبة 4ر26 % لتصل إلى 23ر17 تريليون وون.

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