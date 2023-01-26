"تسلا" تسجل أرباحاً قياسية بـ 12.6 مليار دولار العام الماضي

المصدر: د ب أ

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حققت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا أرباحا في عام 2022 أكثر من أي وقت مضى خلال عام مالي، رغم ارتفاع معدلات التضخم والمخاوف الاقتصادية ومشاكل سلاسل التوريد.

وزادت الشركة، التي يترأسها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أرباحها بنسبة 128% على أساس سنوي إلى 6ر12 مليار دولار، حسبما ذكرت تسلا أمس الأربعاء بعد إغلاق الأسواق.

وأوضح بيان الشركة أن إيراداتها نمت بنسبة 51% لتصل إلى 5ر81 مليار دولار.

وتسعى تسلا إلى توسيع الإنتاج في العام 2023 "في أسرع وقت ممكن" وتواصل استهداف نمو سنوي بنسبة 50%.

وفي الربع الأخير، زاد صافي دخل تسلا بنسبة 59% إلى 7ر3 مليار دولار، مسجلة أيضا رقما قياسيا جديدا. وارتفعت الإيرادات بنسبة 37% إلى 3ر24 مليار دولار في الأشهر الثلاثة حتى نهاية ديسمبر، متجاوزة توقعات المحللين.

وعلى الرغم من الأرقام القياسية، تعرضت تسلا لصدمة في سوق الأسهم العام الماضي، حيث انخفض سعر السهم بنحو 65% في العام 2022.



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