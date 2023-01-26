استقرار أسعار النفط بعد زيادة أقل من المتوقع في المخزونات الأمريكية

المصدر: رويترز

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استقرت أسعار النفط دون تغير يذكر عند التسوية أمس الأربعاء بعدما أظهرت بيانات حكومية زيادة أقل من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، مما عوض تأثير بيانات حكومية ضعيفة صدرت أول أمس الثلاثاء.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 86.12 دولار للبرميل عند التسوية بانخفاض سنت واحد، بينما جرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 80.15 دولار مرتفعا سنتين اثنين.

كان خام برنت قد هبط 2.3 بالمئة وخسر الخام الأمريكي 1.8 بالمئة أول أمس الثلاثاء بعدما أظهرت بيانات انكماش نشاط الشركات الأمريكية في يناير للشهر السابع على التوالي، مما أثار مخاوف بشأن ركود الاقتصاد.

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