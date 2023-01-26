المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" يغلق منخفضاً وسط مخاوف من الركود

المصدر: رويترز

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أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا أمس الأربعاء بعد سلسلة مخيبة من نتائج أعمال الشركات أحيت المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي للسياسة المتشددة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي.

وقلصت مؤشرات الأسهم الأمريكية جميعها خسائرها خلال تعاملات ما بعد الظهيرة لتغلق مبتعدة عن أدنى مستوياتها للجلسة.

ووفقا لبيانات أولية، انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 0.73 نقطة، أو 0.02 بالمئة، ليغلق عند 4016.22 نقطة بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 20.92 نقطة، أو 0.20 بالمئة، ليغلق عند 11313.35 نقطة. وصعد المؤشر داو جونز المجمع 5.67 نقطة، أي 0.03 بالمئة، ليغلق عند 33742.72 نقطة.

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