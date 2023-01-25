أرباح مايكروسوفت خلال الربع الثاني تتجاوز التوقعات

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة البرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة مايكروسوفت تحقيق أرباح تتجاوز التقديرات خلال الربع الثاني من العام الحالي رغم تراجعها عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وبلغ صافي أرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي 43ر16 مليار دولار بما يعادل 20ر2 دولار للسهم الواحد مقابل 77ر18 مليار دولار بما يعادل 48ر2 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وبلغت الأرباح المعدلة للسهم الواحد خلال الربع الثاني 32ر2 دولار للسهم، في حين كان محللون يتوقعون وصول الأرباح إلى 29ر2 دولار للسهم.

وقالت مايكروسوفت إن إيراداتها ربع السنوية زادت بنسة 2% إلى 75ر52 مليار دولار مقابل 73ر51 مليار دولار خلال لعام الماضي. وكان المحللون يتوقعون وصول الإيرادات إلى 96ر52 مليار دولار.

وقالت آمي هود النائب التنفيذي والمدير المالي للشركة: "نركز على التفوق التشغيلي، مع استمرارنا في الاستثمار لدفع النمو. وحقق قطاع الحوسبة السحابية مايكروسوفت كلاود إيرادات بقيمة 1ر27 مليار دولار بزيادة نسبتها 22% عن العام الماضي، مع استمرار عروضنا في توفير قيمة لعملائنا".

كما زادت إيرادات الشركة من خدمات الحوسبة الذكية إلى 5ر21 مليار دولار بزيادة نسبتها 18% عن الربع الثاني من العام المالي الماضي بفضل أداء خدمة الحوسبة أزور وغيرها من الخدمات التي زادت إيراداتها بنسبة 31% سنويا.

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