تحرك الذهب في نطاق ضيق قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية

المصدر: رويترز

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تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم الأربعاء مع ابتعاد المستثمرين عن اتخاذ رهانات كبيرة قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية هذا الأسبوع، في حين أبقت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة على جاذبية المعدن الأصفر.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1937.09 دولارا للأوقية (الأونصة) عند الساعة 0249 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أواخر أبريل 2022 أمس الثلاثاء. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1940.00 دولارا.

وينصب تركيز السوق الآن على بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع المقرر صدورها غدا الخميس، والتي قد تحدد وتيرة رفع الفائدة خلال اجتماع السياسة الذي يعقده المركزي الأمريكي يومي 31 يناير وأول فبراير.

وإذا كانت هناك دلائل على أن الاقتصاد الأمريكي يتباطأ وأن البنك المركزي سيبطئ قريبا من وتيرة تشديده النقدي ويخفض أسعار الفائدة، فقد يرتفع الذهب.

ويتوقع معظم المستثمرين أن يرفع البنك أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل بعد أن أبطأ وتيرته المتشددة إلى 50 نقطة أساس الشهر الماضي عقب أربع زيادات متتالية بواقع 75 نقطة أساس لكل منها.

ومع تقليص أسعار الفائدة المنخفضة العوائد على أصول مثل السندات الحكومية، فقد يفضل المستثمرون الذهب الذي لا يدر عائدا باعتباره ملاذا آمنا من تقلبات الفائدة.

في غضون ذلك، تراجع مؤشر الدولار 0.1 في المئة. ويميل ضعف الدولار لأن يجعل الذهب المسعّر به أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 23.62 دولارا للأوقية، كما انخفض البلاتين 0.2 في المئة إلى 1054.40 دولارا. غير أن البلاديوم ارتفع 0.1 في المئة إلى 1745.38 دولارا.

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