الهند لاتعتزم رفع القيود عن تصدير القمح قبل المحصول المقبل

المصدر: د ب أ

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لا تعتزم الحكومة الهندية رفع القيود المفروضة على تصدير القمح قبل حصاد المحصول التالي، الذي يجري توريده خلال شهري مارس وأبريل المقبلين، مع الأخذ في الاعتبار تضرر الإنتاج العام الماضي بسبب بداية الصيف في شهر مارس، مما أثر على المشتريات المستهدفة من مؤسسة الغذاء الهندية.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية أنه من المرجح أيضا أن تتخذ المؤسسة قريبا قرارا بشأن بيع القمح من مخزونها في السوق المفتوحة لتهدئة الأسعار، التي وصلت إلى مستوى قياسي مرتفع أمس الثلاثاء بسبب قلة المعروض.

وقالت مصادر إنه على الرغم من وجود طلب لتخفيف صادرات القمح، فإن الأولوية بالنسبة للحكومة هي أن ترى عدم ارتفاع سعر الحبوب الغذائية الأساسية بشكل مفرط في السوق المحلية.

وتظهر البيانات من الخلية الحكومية لمراقبة الأسعار أن متوسط سعر التجزئة للقمح أمس الثلاثاء كان 3ر33 روبية هندية (41ر0 دولار أمريكي) للكيلوغرام، بزيادة 6ر17 % عن العام الماضي وأعلى بنسبة 3ر40% مما كان عليه قبل خمس سنوات.

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