المؤشر ستاندرد اند بورز 500 يغلق منخفضاً بعد نتائج متباينة للشركات

المصدر: رويترز

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أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على انخفاض طفيف أمس الثلاثاء بعد جلسة متقلبة شهدت إعلان نتائج متباينة لأعمال الشركات وعطلا فنيا في بداية التداول.

وتم تعليق تداول مجموعة من الأسهم المدرجة ببورصة نيويورك في بداية الجلسة نتيجة لعطل فني أدى لارتباك بشأن سعر الفتح للأسهم ودفع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لفتح تحقيق.

وأثر العطل على أكثر من 80 سهما وتسبب في تأرجح كبير لأسعار فتح عشرات الأسهم من بينها أسهم وول مارت ونايكي.

ووفقا لبيانات أولية، انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 2.94 نقطة أو 0.07 بالمئة ليغلق عند 4016.87 نقطة، بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 29.95 نقطة أو 0.26 بالمئة إلى 11334.47 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 102.53 نقطة أو 0.30 بالمئة إلى 33732.09 نقطة.

وتراجعت أسهم شركة ألفابت بعدما رفعت وزارة العدل دعوى على جوجل لإساءة استغلال هيمنتها على مجال الإعلان الرقمي.

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