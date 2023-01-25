الدولار ينخفض أمام اليورو

المصدر: رويترز

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انخفض الدولار أمام اليورو أمس الثلاثاء بعدما أظهرت بيانات عودة نشاط الشركات بمنطقة اليورو لتحقيق نمو متواضع في يناير، بينما انكمش نشاط الشركات الأمريكية للشهر السابع على التوالي.

وعلى الرغم من انكماش نشاط الشركات الأمريكية في يناير، فقد تباطأ الانكماش في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات للمرة الأولى منذ سبتمبر وتزايدت ثقة الأعمال مع بدء العام الجديد.

وارتفع اليورو 0.09 بالمئة إلى 1.0881 دولار، مقتربا من أعلى مستوى في تسعة أشهر الذي لامسه أول أمس الاثنين عند 1.0927 دولار.

وصعد الدولار مقتربا من أعلى مستوى في أسبوع أمام الين قبل أن يتخلى عن مكاسبه ليجري تداوله منخفضا 0.44 بالمئة عند 130.095 ين.

وكان الجنيه الإسترليني أحد أسوأ العملات الرئيسية أداء أمام الدولار، حيث هبط 0.34 بالمئة خلال أمس إلى 1.2334 دولار بعدما أظهر مسح تراجع نشاط القطاع الخاص البريطاني في يناير بأسرع وتيرة في عامين.

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