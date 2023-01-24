ارتفاع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو لأعلى مستوياتها منذ عام

المصدر: د ب أ

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ارتفعت ثقة المستهلكين في منطقة اليورو لأعلى مستوياتها منذ فبراير الماضي، في إشارة إلى مرونة الاستهلاك، في الوقت الذي تسعى فيه المنطقة لتفادي الركود الاقتصادي خلال العام الحالي.

وذكرت المفوضية الأوروبية أمس الاثنين، أن مؤشر ثقة المستهلكين في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، سجل خلال الشهر الحالي سالب 9ر20 نقطة، مقابل سالب 2ر22 نقطة خلال الشهر الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن مؤشر الثقة جاء أقل من متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت رأيهم وكان سالب 20 نقطة.

وفي الأسبوع الماضي، قال باسكال دونوهوي رئيس مجموعة اليورو المكونة من وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في دول المنطقة، إن المنطقة تتمتع بالمرونة وقد تتمكن من تجنب ركود الاقتصاد وتحقيق نمو طفيف خلال العام الحالي.

وقال فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إن تراجع أسعار الغاز وتعافي الإنفاق يمكن أن يساعد الاتحاد الأوروبي في تجنب الركود.

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