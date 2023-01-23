الكرملين يحجم عن الكشف عن نية بوتين بشأن الترشح مجدداً في 2024

المصدر: رويترز

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أحجم الكرملين اليوم الاثنين عن الكشف عن نية الرئيس فلاديمير بوتين بشأن الترشح لإعادة انتخابه رئيسا في 2024 عندما تنتهي فترة ولايته الحالية وقال إنه لم تصدر أي إعلانات بشأن الأمر.

وتزايدت التكهنات في وسائل الإعلام الروسية بشأن نوايا بوتين لعام 2024 عندما يحين موعد انتخابات جديدة بموجب قواعد روسيا الدستورية.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين عندما سُئل إن كان بوتين يخطط للترشح لفترة رئاسية جديدة "لم يدل الرئيس بأي تصريحات عن المسألة".

وتقول منظمات حقوقية ومراقبون مستقلون وحكومات غربية إن الانتخابات الروسية ليست حرة أو نزيهة إذ قمع بوتين جميع منافسيه المحليين الرئيسيين أو نفاهم أو سجنهم على مدى فترة حكمه التي زادت عن عقدين.

كما أشيع أيضا أن التصويت شابه التزوير وهو أمر نفاه الكرملين.

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