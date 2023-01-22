اليابان.. الأسواق تترقب محافظ البنك المركزي الجديد

المصدر: رويترز

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وعد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأحد، بأن يأخذ الوضع الاقتصادي في الاعتبار في أبريل المقبل، عند اختيار محافظ بنك اليابان القادم.

وتتابع الأسواق المالية عن كثب من سيخلف هاروهيكو كورودا، الذي تنتهي فترة رئاسته للبنك، والتي استمرت خمس سنوات في الثامن من أبريل المقبل، وكذلك نائبيه اللذين تنتهي فترتاهما في 19 مارس.

ولا بد من موافقة مجلسي البرلمان على هذه التعيينات قبل سريانها.

وتنتشر تكهنات بين بعض أطراف السوق بأن البنك المركزي قد يتخلى عن سياسة التحفيز عندما تتغير قيادة بنك اليابان.

وهناك أيضاً حديث عن تغييرات محتملة في الاتفاق المبرم بين البنك المركزي والحكومة، والذي يتعهد بنك اليابان بموجبه بتحقيق المستوى المستهدف من التضخم البالغ 2% في أقرب وقت ممكن.

وقال كيشيدا: "يعمل بنك اليابان والحكومة كشيء واحد لتحقيق النمو الاقتصادي والذي يتضمن زيادات هيكلية في الأجور وتحقيق استقرار الأسعار بشكل دائم. هذا الموقف الأساسي لن يتغير".

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