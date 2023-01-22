استطلاع.. 40% من شركات كوريا الكبرى تخطط لخفض الاستثمار في 2023

المصدر: د ب أ

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أظهر مسح أجرته وكالة التجارة التي تديرها الحكومة الكورية الجنوبية أن نحو 4 من كل 10 شركات كبرى تخطط لخفض الاستثمارات في الداخل والخارج العام الجاري، وسط التباطؤ الاقتصادي العالمي وتدهور أوضاع السوق.

ووفقاً للمسح الأخير الذي أجرته رابطة التجارة الدولية الكورية، توقعت 47% من 1327 شركة بلغت مبيعاتها الخارجية 500 ألف دولار أمريكي أو أكثر في العام الماضي، أن ظروف الأعمال ستتفاقم هذا العام، بينما توقع نحو 16.9% من المستجيبين تحولها إلى الأفضل، وفقاً لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وفي ظل هذه التوقعات القاتمة، قررت 29.5% من الشركات خفض الاستثمار في الداخل في العام الجديد، بينما قررت 27.5% منها خفض الاستثمار في الخارج.

وأظهر المسح أن 43% من الشركات الكبرى ستقلص الاستثمارات في الداخل والخارج.

وحسب القطاع، ستخفض 45% من الشركات في صناعة أشباه الموصلات الاستثمارات في عام 2023، وفقاً للمسح.

وقال مسؤول في الرابطة: "قد يؤدي خفض الاستثمارات من قبل الشركات الكبرى إلى الإضرار بأداء الصادرات للبلاد والقدرة التنافسية للشركات في السوق العالمية. وهناك حاجة إلى التنفيذ السريع للحوافز الضريبية المختلفة والإجراءات الأخرى لتنشيط الاستثمار".

وتواجه كوريا الجنوبية تراجع زخم الصادرات والعجز التجاري المتزايد في الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وكذلك اضطرابات سلاسل التوريد والانكماش الاقتصادي العالمي بسبب تشديد السياسة النقدية.

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