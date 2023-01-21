البتكوين تسجل أكبر ارتفاع لها منذ أغسطس الماضي

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت العملة الرقمية المشفرة بتكوين اليوم السبت أكبر ارتفاع لها منذ شهر أغسطس الماضي، وذلك قبل الاحتفالات بعيد رأس السنة القمرية الجديدة في أنحاء آسيا، وهو ثاني ارتفاع على التوالي لها في عطلة نهاية أسبوع.

وبحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، ارتفعت أكبر عملة مشفرة بنسبة 1ر2% لتصل إلى 22 ألفاً و786 دولارأً ، وهو أعلى مستوى منذ 18 أغسطس الماضي.

كما حققت العملة أيضا مكاسب قوية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وتقدمت عملة "الإيثر" للمرتبة الثانية بزيادة قدرها 4ر2% إلى مستويات لم تشهدها منذ سبتمبر الماضي.

يأتي ذلك وسط مزيد من التوقعات بأن سوق العملات الرقمية قد تجاوز أدنى مستوياته، وذلك في بداية عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي يتم الاحتفال بها في معظم أنحاء آسيا، وغالبا ما يشار إليها أيضا بالعام الصيني الجديد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز