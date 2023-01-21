أغنى رجل في آسيا يعتزم طرح أسهم للاكتتاب العام في خمس شركات

المصدر: د ب أ

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يعتزم جوتام آداني، أغنى رجل في آسيا، طرح أسهم للاكتتاب العام، في خمس شركات على الأقل تابعة له، في الفترة ما بين عامي 2026 و2028، مما يساعد التكتل في تحسين نسب الديون وتوسيع قاعدة المستثمرين لديه.

وقال جوجيشيندر سينج، الرئيس التنفيذي لمجموعة "آداني" في مقابلة "ستكون خمس وحدات على الأقل جاهزة لطرح أسهمها في السوق، في الأعوام الثلاث إلى الخمس المقبلة"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وأضاف أن "آداني نيو انداستريز ليميتد" و"آداني إيربورت هولدينجز ليميتد" و"آداني رود تراسبورت ليميتد" و"آدانيكونيكس بي في تي ليميتد" ووحدات المعادن والتعدين بالمجموعة، ستصبح وحدات مستقلة.

وتابع سينج أن شركات، مثل الشركة المشغلة للمطار، هي منصات للمستهلكين، تخدم حوالي 300 مليون عميل وتحتاج لأن تعمل بمفردها، وتدير متطلبات رأس المال الخاصة بها لتحقيق المزيد من النمو.

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