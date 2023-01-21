2.7% تراجع الصادرات الكورية في أول 20 يوماً من يناير

المصدر: د ب أ

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تراجعت صادرت كوريا الجنوبية بنسبة 2.7% على أساس سنوي في أول 20 يوماً من يناير، حسبما أظهرت بيانات اليوم السبت، وذلك نتيجة لتراجع صادرات أشباه الموصلات.

واستقرت قيمة الشحنات المصدرة من البلاد عند 33.6 مليار دولار في الفترة من 1 وحتى 20 يناير الجاري، مقارنة بـ 34.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات خدمة الجمارك الكورية.

كما أظهرت البيانات ارتفاع الواردات بنسبة 9.3% على أساس سنوي إلى 43.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها، ما تسبب في وجود عجز تجاري بقيمة 10.2 مليارات دولار، وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء.

وتراجعت شحنات الرقائق المصدرة، وهي منتج تصدير رئيسي بنسبة 34.1%، بينما تراجعت صادرت الحديد بنسبة 11.2%، وفقاً للبيانات.

كما أظهرت البيانات تراجع الصادرات إلى الصين، الشريك التجاري الأكبر لكوريا الجنوبية، بنسبة 24.4%، وهو التراجع المستمر للشهر السابع على التوالي.

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