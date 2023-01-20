الذهب يتراجع مع صعود الدولار

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجعت أسعار الذهب اليوم "الجمعة" مع ارتفاع الدولار، لكن الآمال في إبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" وتيرة رفع أسعار الفائدة أبقت المعدن الأصفر في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1926.06 دولار للأوقية "الأونصة"، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى أعلى مستوى له منذ 22 أبريل عند 1937.49 دولار. وزادت الأسعار 0.4 بالمئة هذا الأسبوع حتى الآن.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1927.90دولار.

وقال دانييل غالي محلل شؤون السلع الأولية في تي.دي سيكيوريتيز "يحافظ الدولار الأمريكي على قدر من الاستقرار وبالتالي يمكننا أن نرى انخفاضا في أسعار الذهب الأسبوع المقبل".

وارتفع الدولار 0.3 بالمئة أمام سلة من العملات الأخرى مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 23.88 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين واحدا بالمئة إلى 1043.50 دولار، بينما هبط البلاديوم بنحو واحد بالمئة إلى 1737.46 دولار. ويتجه الاثنان لتسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز