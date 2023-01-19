الدولار يرتفع أمام العملات الرئيسية وسط إحجام عن المخاطرة

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفع الدولار أمام العملات الرئيسية أمس الأربعاء في تعاملات متقلبة مجتذبا الباحثين عن ملاذ آمن مع تراجع الإقبال على المخاطرة بفعل تراجع الأسهم وسط تصريحات مؤيدة لرفع الفائدة من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، مما يوحي بأن البنك سيواصل رفع الفائدة لترويض التضخم.

لكن المحللين ما زالوا مقتنعين بأن العملة بلغت ذروتها بالفعل وفي وسط اتجاه نزولي عام.

وقال جو مانيمبو محلل أول الأسواق لدى كونفيرا في واشنطن "سيواصل الدولار أداءه المتقطع نتيجة انخفاض التوقعات لكل من التضخم وسياسة الاحتياطي الاتحادي".

وتراجع الدولار في وقت سابق أمام جميع العملات بعد مجموعة من البيانات الاقتصادية الضعيفة عززت التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي ربما يكون يقترب من إنهاء دورة رفع الفائدة.

وفي تعاملات ما بعد الظهيرة، ارتفعت العملة الأمريكية أمام العملات المرتبطة بالسلع الأولية مثل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي والكندي والتي تتأثر أيضا بالشهية للمخاطرة.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.7 بالمئة إلى 0.6936 دولار بعدما سجل أعلى مستوياته منذ أغسطس العام الماضي. واستقر الدولار النيوزيلندي دون تغير يذكر خلال اليوم عند 0.6430 دولار. وكان ارتفع في وقت سابق من الجلسة ليسجل أعلى مستوياته في شهر.

وأمام الدولار الكندي، ارتفعت العملة الأمريكية 0.8 بالمئة إلى 1.3497 دولار كندي.

وزاد الدولار حوالي 2.7 بالمئة أمام الين إلى 131.58 ين قبل أن يقلص مكاسبه. وارتفع في أحدث تداولاته 0.6 بالمئة إلى 128.825 ين.

وصعد الجنيه الإسترليني لأعلى مستوى في خمسة أسابيع قبل أن يجري تداوله مرتفعا 0.4 بالمئة عند 1.2336 دولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو عند 1.0790 دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز